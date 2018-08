To dræbt ved arbejdsulykker i det seneste døgn

To mandlige chauffører har mistet livet ved arbejsulykker i det seneste døgn i henholdsvis Hovborg og Billund

En 49-årig lastbilchauffør blev onsdag formiddag dræbt under skovarbejde ved Hovborg. En wire sprang, da en skovmaskine skulle trækkes fri efter fastkørsel. Chaufføren blev ramt og blev dræbt på stedet, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Lidt tidligere onsdag mistede en 50-årig lastbilchauffør livet ved en arbejdsulykke på Billund Fjernvarmeværk. Her var to chauffører var ved at læsse tunge fjernvarmerør af en lastbil, da rørene begyndte at trille og faldt ned over den ene af chaufførerne.

Begge ulykker skal nu undersøges nærmere af Arbejdstilsynet.

