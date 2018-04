Drama venter forude: Tommy og Annika skal kæmpe for at beholde reden

Lige nu er alt idyl i reden hos Annika og Tommy. Men det gode vejr kan trække fremmede storke til, som endnu mangler et godt rugested. Og det kan give kamp over reden i Smedager.

Solskin og tørt vejr gør normalt livet lettere for dyrene - også for storkeparret i Smedager, hvor storkene.dk regner med endnu et æg allerede onsdag.

- De vil begynde at ruge på skift i reden, mens den anden finder mad, siger Mogens Lange Petersen fra storkene.dk

Men det gode vejr kan også godt blive lidt af en udfordring for storkene.

Storke fra Tyskland vil med de lune vinde højst sandsynligt slå et slag forbi reden i Smedager, for at se om de ikke vil kunne få adgang til reden.

- De vil se meget op på himlen, fordi de kan godt få brug for at holde fremmede storke væk, siger Mogens Lange Petersen.