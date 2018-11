Fanø: Dramaet fra valgdagene spøger stadig

Anklagen om et borgmesterkup suste dengang for et år siden i Vestenvinden over Fanø. I dag et år efter dukker spøgelset stadig op i byrådssalen.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men politikerne ved det udmærket. Flertallet på seks - og mindretallet på fem. Dramaet fra dagene efter valget dukker stadig op som et spøgelse i byrådsalen.

- Det dårlige klima, der blev skabt for et års tid siden, er desværre ikke helt væk. Det spøger stadig, siger Christian Lorenzen, (K), og dermed en af politikerne fra mindretallet.

Byrådet er et helt andet sted nu, end vi var for et år siden. Sofie Valbjørn, borgmester, Alternativet, og leder af flertallet

Borgmester: Stor forskel

Borgmester Sofie Valbjørn, Alternativet - og leder af flertalsgruppen - ser dog helt anderledes på det:

- Der er en vilje og et ønske om at finde løsninger i fællesskab. Byrådet er et helt andet sted nu, end vi var for et år siden.

Valgdage med drama

Men lad os lige tage et resumé:

Dagene efter kommunalvalget 21. november 2017 fik på Fanø en dramatisk udvikling. Venstres borgmester Erik Nørreby måtte aflevere borgmesterkæden. Kristine Kaas Krog fra Fanø Lokalliste troede, hun havde en flertalgruppes opbakning - inklusiv Sofie Valbjørns - til at overtage borgmesterkæden.

Solgte bjørnen, men...

Men hun måtte sande, at hun havde solgt bjørnen, før den var skudt.

"Kristine Kaas Krog, Fanø Lokalliste, kan måske alligevel ikke sætte sig i borgmesterstolen i 2018." Skrev TV SYD. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

I hvert fald kunne Sofie Valbjørn fra Alternativet snuppe borgmesterkæden den 9. december. Hun havde nu et snævert flertal sammen med Venstre, Socialdemokratiet og Miljølisten. Alternativet havde fået sin første og eneste borgmester i Danmark.

Det gælder om at søge mest mulig indflydelse, sagde Sofie Valbjørn, da hun kunne fortælle, at hun var blevet Fanøs nye borgmester.

Dræberøjne

Men manøvren satte dybe spor i samarbejdet i byrådet. Med personlige opgør, dræberøjne og hovedrysten under debatterne og beskydninger mellem flertals- og mindretalsgruppen. Og med en politisk fastlåst seks-fem flertalsbeslutning ved afstemningerne.

Sofie Valbjørn mener, at det er blevet langt bedre nu.

- Jeg lagde mærke til her på byrådsmødet i aften (mandag, red.), at de to seks-fem afstemninger, der var, handlede om temaer, vi tidligere har drøftet og som stadig havde en krølle, som skulle op i dag, hvorimod de nye punkter vi var i gang med at drøfte, der talte vi os til enighed, siger hun.

Vi sidder nogle gange med en fornemmelse af, at vi aldrig kan komme igennem med noget. Christian Lorenzen, (K) - og medlem af mindretallet.

Opposition: Sat udenfor indflydelse

Den udlægning er Christian Lorenzen ikke helt enig i.

- Det er selvfølgelig legitimt for flertallet at udføre sin politik med et seks-fem-flertal, men for byrådets indre liv betyder det ret meget. For vi i mindretallet sidder nogle gange med en fornemmelse af, at vi aldrig kan komme igennem med noget, siger han.

Vi stemmer imod. Men flertallet bestemmer. Foto: Finn Grahndin

Forbrødring forude?

Også på byrådsmødet opgiver mindretallet at få en af de 14 sager igennem, fordi den utvivlsomt ville ende i en seks-fem-afgørelse igen.

Men måske er der håb om en forbrødring forude. Overraskende kunne alle 11 byrådspolitikere nå til enighed, da de den 21. september stod sammen om budgetforliget for årene 2019-2022.

Men snart kommer forhandlingerne om at gøre de store linier til konkret dagligdag.

Christian Lorenzen, (K), (stående) kritiserer flertallet for ikke at ville række hånden ud overfor mindretallet. Johan Brink Jensen, Soc.dem., og Niels Heinel, Miljølisten - begge med i flertalsgruppen - sidder ved siden af. Foto: Finn Grahndin