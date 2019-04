Peberspray stoppede fuld traktorfører

Det gik ikke stille for sig lørdag morgen da en 40-årig mand stjal en traktor og forsøgte at køre fra politiet.

En 40-årig mand stjal tidligt i morges en traktor i området omkring Hammelev og kørte så vildt, at en forbipasserende kontaktede politiet. Blandt andet smadrede manden et autoværn med traktoren. Det viste sig senere, at han var stærkt påvirket af alkohol.

Det tog usædvanligt lang tid for politiet at stoppe traktoren. Den 40-årige mand reagerede overhovedet ikke på politiets tilstedeværelse.

- Betjentene kørte efter traktoren i 40 minutter, inden det lykkedes at standse den, siger vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Søren Strægaard

Overmandet med peberspray

Føreren af traktoren havde problemer med et gearskifte, og mens det stod på, så en af betjentene sit snit til at løbe efter traktoren, hoppe ind i førerhuset og stoppe den 40-årige mand med peberspray.

- Den megen tumult endte ikke her. Manden slog også en betjent, da han kom ind til arresten, så nu får han også en sigtelse for overfald på tjenstemand, siger Søren Strægaard.

Således endte en fugtig nat i byen på tragisk vis for den 40-årige mand, der er fra Hammelevområdet.