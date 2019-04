Dramatisk redningsaktion ved Aarø fredag aften

Fredag aften kæntrerede en båd ved Aarø. Ombord var to personer, der nu er ved at blive sejlet i land af en hjemmeværnskutter.

Klokken 21.09 fredag aften fik Syd- og Sønderjyllands Politi en melding om, at en båd var ved at kæntre ved Aarø.

To personer var ombord på båden, og politiet skrev tidligere på aftenen på Twitter, at båden var i fare for at synke.

Ambulancer, indsatsleder og en helikopter rykkede ud, men det var en hjemmeværnskutter, der fik kontakt til de to personer ombord på båden.

De nødstedte sejlere er reddet ombord på hjemmeværnskutteren. De er ved at blive sejlet ind til fastlandet, hvor en læge vil se dem.

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt, fortæller til TV SYD, at poltiet endnu ikke kan svare på, hvorfor ulykken er sket.

