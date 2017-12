Dreng kastede kanonslag ind på skøjtebane

En 15-årig dreng er sigtet og anholdt, efter han kastede et kanonslag ind mellem personer på skøjtebanen i Aabenraa. Derudover er han sigtet for blufærdighedskrænkelse.

En ellers hyggelig skøjtetur blev brat afbrudt, da en 15-årig dreng smed et kanonslag ind mellem personer på skøjtebanen i Aabenraa.

- Flere vidner så episoden og ud fra deres forklaring, har vi fundet frem til gerningsmanden. Den 15-årig er nu anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 252, siger vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Vagtchefen fortæller, at den 15-årige dreng også er sigtet for blufærdighedskrænkelse, da han torsdag har befamlet nogle unge piger. Samtidig bliver han sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven.