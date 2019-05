Dreng på fire år nær druknet i badeland

Mariam Juggessur fandt sin søn liggende livløs i pool i Hvidbjerg Strand Ferieparks badeland. Hjælpen var mangelfuld, mener hun. Medejeren af ferieparken afviser.

- Han lå med sin krop i en spændt bue med vidt åbne øjne og tog vand ind.

Sådan siger Mariam Juggessur om det syn, der mødte hende, da hun lørdag fandt sin fireårige søn i den dybe pool i Hvidbjerg Strand Ferieparks badeland.

Sammen med tre andre voksne holdt hun godt øje med fire børn. Pludselig var Elyas væk. Miriams mor blev bekymret og kiggede rundt, og så kom Miriam på benene.

- Pludselig lå han i det andet bassin overfor børnebassinet, fortæller Mariam Juggessur.

Da hun så sin søn, hoppede hun selv i vandet, og fik ham op. Der kom vand op, da hun trykkede ham tre gange på brystet.

Medejer: Læge var til stede

En udenlandsk politibetjent tog over og gav førstehjælp. Personalet blev bedt om at tilkalde en ambulance. Men først tredje gang, der personalet blev bedt om det, reagerede den kvindelige livredder, siger Mariam Juggessur.

Steen Slaikjær, der er medejer af Hvidbjerg Strand Camping, bekræfter episoden. Han var ikke selv til stede, men han afviser, at hjælpen var mangelfuld.

- Livredderen fortæller, at der var en læge til stede, og derfor var hun trådt lidt i baggrunden, men hun tilkaldte en ambulance med det samme, siger Steen Slaikjær.

Ambulancen kom efter 15 minutter, og redderne pumpede to liter vand ud af Elyas. Men han kom ikke på sygehuset og fik lov til at komme hjem i familiens lejede hytte og hvile sig, fortæller hans mor til TV SYD.

Så ikke livredder ved bassinnet

Mariam Juggessur undrer sig over, at der ikke var en livredder i nærheden, da hun fandt sin søn liggende i bassinet. Ifølge Mariam Juggessur var der angiveligt heller ikke redningsudstyr i badelandet.

- Den livredder, der formentlig skulle være der og holde opsyn, kunne ikke tale dansk og knap nok engelsk. Hun skulle også sørge for rengøring og opsyn i fire forskellige poolområder. Og servicere kiosken, påstår Mariam Juggessur.

Steen Slaikjær afviser, at livredderen ikke kan tale engelsk. Samtidig konstaterer han, at det er rigtigt, at livredderen også har andre opgaver end opsynsdelen i selve badelandet.

- For et par år siden havde vi en ældre mand, der faldt om i omklædningen, så det er også vigtigt at holde øje flere steder, siger Steen Slaikjær.

- Vi har alt i hjertestarter og iltudstyr, og livredderen har været på kurser og ved, hvordan udstyret skal bruges, fortsætter medejeren af Hvidbjerg Strand Camping.

Forældres eget ansvar

Mariam Juggessur er klar over, at ulykker hurtigt kan ske, og at det er forældrenes ansvar at holde øje med deres børn.

- Men når der er mange børn, er det jo kaotisk, og derfor synes jeg, der skal være en livredder til stede i badelandet, mener hun.

Næste gang

Efter den voldsomme episode har Elyas det efter omstændighederne godt.

- Han har været til læge hjemme i Aarhus, og bortset fra at han har fået trykket ribbenene, er han uskadt, fortæller Mariam Juggessur.

Hun uddyber, at hun vil være endnu mere opmærksom på sine børn, næste gang hun skal i badeland.

- Vi vil have klare aftaler med børnene og være en voksen pr. barn for at være mere sikre. Jeg ved godt, at det er mit ansvar som forældrer at holde øje, siger hun.

