To drenge fandt runesten, men ...

11-årige Jonathan Rewitz og en kammerat troede de havde gjort et sensationelt fund i form af en runesten, men det er desværre en nyere kopi.

11-årige Jonathan Rewitz og hans klassekammerat Boor legede onsdag i skolegården på Fourfeldtskolen i Esbjerg. På et tidspunkt står de og sparker lidt til en gammel sten i skolegården, som ifølge Jonathans mor altid har ligget i skolegården.

Drengene får væltet stenen rundt under deres leg og opdager, at der står noget på stenen, fortæller Jonathans mor Christine Rowitz.

- Jonathan har taget billedet her af runestenen, og det ligner jo unægteligt ægte runeskrift, fortæller Christine Rowitz til TV SYD.

Men det er det desværre ikke - lederen af arkæologisk afdeling under Sydvesjyske Museer, Morten Søvsø siger til TV SYD efter at have set et billede af stenen, at den ikke er ægte.

- Der er lavet mange af den slags sten gennem årene.Og den her er af nyere dato, men det er da en meget sjov og sød historie, siger Morten Søvsø.