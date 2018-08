Det kunne være gået galt, da tre drenge "hyggede" sig med at smide vand ned på bilerne fra en motorvejsbro.

En bilist blev forskrækket og kontaktede politiet, da tre drenge "hyggede" sig med at smide vand ned på bilerne på en bro på Esbjergmotorvejen.

- Det er en meget farlig leg. Folk kan blive forskrækket, og det kan i sidste ende føre til uheld, siger vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Alan Dalager.

Politiet sendte derfor en patruljen til broen, men fandt desværre ikke drengene.

- Vi vil gerne opfordre til, at forældre tager en snak med deres børn om, at det er farligt at lege sådan noget, siger vagchef Alan Dalager, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Kast på Fyn

Og netop imens der bliver kastet vand på Esbjergmotorvejen, leder Fyns Politi efter en ukendt genstand på Fynske Motorvej E20. Her til aften er motorvejen ved Odense spærret efter en bilist tirsdag aften fik kastet en genstand mod bilens tag fra en motorvejsbro. Har du oplysninger ang. det fynske stenkast, kontakt Fyns politi på tlf. 114.

