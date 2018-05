Dres Winther: Jeg havde ikke regnet med det her

2. pinsedag var en særlig dag for den tidligere motorcyklist Dres Winther. Efter 50 år fik han igen en tur på en motorcykel.

- Det er fantastisk. Det havde jeg ikke regnet med.

Sådan siger Dres Winther, der mandag havde en særlig dag. Han er pensionist og tidligere MC'er.

Hans datter havde arrangeret, at Kalvøs MC-venner skulle køre fra Kalvø Badehotel til plejecentret Lergården i Aabenraa for at glæde sin far.

- Jeg er så glad ved det. Jeg har mistet min kone, men jeg har stadig mine motorcykel-venner, siger han.

Et facebook-opslag gjorde hele arbejdet

Der var ved dagens arrngement mødt omkring 200 motorcyklister op fra Kalvøs MC-venner.

I mange år har Dres Winther været med til at arrangere motorcykeltræf på Kalvø, men nu var det altså hans tur til at blive glædet. Efter et facebook-opslag blev arrangementet til virkelighed.

- Dres er skidestolt. Jeg kan se på ham, at han næsten ikke kan rumme det. Han er virkelig rørt, og det er vi andre også, siger Susanne Skøtt Hansen, der er datter af Dres Winther.

Efter mange år uden motorcykel-livet fik Dres Winther i dag mulighed for at komme op på cyklen igen. Denne gang dog på en trehjulet af slagsen.

- Han havde ikke regnet med, at han også skulle ud at køre på en. Jeg fortalte ham muligheden for 14 dage siden, og da sagde han ja til det, siger Susanne Skøtt Hansen.

Måske en kommende tradition

Èn af de MC'ere, der i dag tog turen fra Kalvø til plejecentret Lergården, var Per Sølbech.

- Jeg blev meget rørt nede ved Kalvø, da jeg så, hvor mange der dukkede op, siger han og uddyber,

- Jeg holder af Dres, og vi er allerede ved at snakke om at gøre det her til en tradition. Så ved jeg også, hvad jeg skal lave 2. pinsedag, siger Per Sølbech, der er ejer af Kalvø Badehotel.

Spørger man datteren er en tradition da også mulig.

- Med den opbakning her så kunne jeg godt finde på at gøre noget lignende igen, siger Susanne Skøtt Hansen.

