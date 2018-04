Nyt våben skal kæmpe for sikker skoletrafik

Droner skal gøre børns vej til skole mere sikker. Et nyt pilotprojekt i Vejle Kommune bruger droner til at filme kaotiske morgener foran skolerne.

-Det er kaotisk. Der er fodgængere, der er cyklister og der er en masse forbipasserende trafik. Og så holder trafikanterne lige dér, hvor de kan finde pladser - også de steder, hvor der er standsningsforbud.

Læs også De unge vil hellere flyve droner end bygge deres eget fly

Sådan beskriver viceskolelederen Jesper Dyrberg Strøager bedst morgenerne ved Englystskolen i Børkop. Ligesom på mange andre skoler landet over, opstår der hver morgen kaotiske tilstande i minutterne op til, at det ringer ind. Og det kan være med til at skabe farlige situationer.

Derfor har Vejle Kommune, i samarbejde med Cowi, søsat et pilotprojekt, hvor droner skal bruges til at filme morgener foran skolerne for at gøre skolebørnenes ankomst mere sikker på sigt.

Ved hjælp af dronerne kan vi se, om forældrene bare suser ind med høj hastighed, eller om de tager hensyn til dem, der kommer gående. Camilla Mølgaard, projektleder, Vejle Kommune

- Ved hjælp af dronerne kan vi se, om forældrene bare suser ind med høj hastighed, eller om de tager hensyn til dem, der kommer gående, siger projektleder Camilla Mølgaard fra Vejle Kommune.

Droner skal gøre en forskel

Optagelserne fra dronen skal kortlægge problemerne og måske endda være med til at finde løsninger, der giver en mere sikker skolevej. Men planerne er også at inddrage eleverne aktivt.

- Vi regner med, at eleverne i større grad får en selvindsigt i deres egen adfærd, og vi håber på, at de kan være med til at påvirke deres egne forældre i deres adfærd, siger Camilla Mølgaard.

Englystskolen i Børkop er den første folkeskole i Vejle, der er blevet dronefilmet.

Brugen af droner er en del af Vejle Kommunes trafiksikkerhedsplan, og hvis det gør en forskel, er det planen, at dronerne også skal lette og skabe overblik ved flere af kommunens skoler.

Læs også Pas på platugler og sig nej til billig asfalt i din indkørsel

Læs også Droner skal tælle østers i Vadehavet