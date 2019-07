Se dagens program: Dronning på sommerbesøg

H.M. Dronning Margrethe ankommer til Sønderjylland for at holde ferie på Gråsten Slot.

Uanset hvordan det danske sommervejr arter sig, så er det et sikkert bevis på, at det faktisk er sommer, når H.M. Dronning Margrethe forlægger residensen til Gråsten Slot.

Det gør hun tirsdag, hvor hun ankommer med Kongeskibet Dannebrog til Sønderborg kl. 10.00.

Her bliver hun modtaget med faner, flag, rød løber, blomsterpige og en lang række af egnens officielle repræsentanter.

Ud over borgmester Erik Lauritzen vil blandt andre viceborgmester, Stephan Kleinschmidt, formand for Region Syddanmark, Stephanie Lohse og biskop for Haderslev Stift, Marianne Christiansen, stå klar til at modtage dronningen, når hun går fra borde.

Efter modtagelsen på havnen i Sønderborg tager dronningen – traditionen tro – videre til Gråsten, hvor borgmester Erik Lauritzen kl. 10.40 står klar til officiel modtagelse på Torvet.

Også her vil dronningen blive modtaget med faner, rød løber og blomsterpige. Størstedelen af Sønderborg byråd kan også forventes at være på plads, når borgmesteren holder tale for Dronning Margrethe foran Gråstens gamle rådhus.

Både på havnen i Sønderborg og på Torvet i Gråsten vil det være muligt at få et glimt af Dronningen, før hun sætter kursen mod Gråsten Slot, hvor hun vil opholde sig de kommende uger.