Dronningen åbner sin køkkenhave for alle

Smager Dronningens grøntsager anderledes end dem i supermarkedet? Det spørgsmål kan du få besvaret fremover, efter Den Kongelige Køkkenhave er åbnet for offentligheden. Tidligere skulle man ellers være en del af hoffet eller kongefamilie for at få adgang til de kongelige frugter og grøntsager.

Til næste sæson vil man ikke kun kunne træde ind i Dronningens "baghave". Man vil også kunne smage på Kongehusets frugt og grønt, og købe det med hjem.

Den Kongelige Køkkenhave bliver en "show-køkkenhave"

Når man anlægger en royal køkkenhave, så er der ikke bare tale om et lille bed med agurker og gulerødder. Der skal være stil over det.

- Den skal afspejle en ideel køkkenhave. Det var vigtigt, at den havde noget kongeligt over sig. Den skulle være lækker, siger Sophy Høy, der er landskabsarkitekt. Det er hende, der har lavet tegningerne til haven.

- Vi har prøvet at få lidt af det hele med i den her køkkenhave, fordi det er en ”show-køkkenhave”. Den skal virke i praksis, men den skal også være interessant for besøgende, der kommer her, fortæller Sophy Høy.

Dronningen har haft en grøn finger med i spillet

Det er dog ikke kun Sophy Høy, der har bestemt, hvordan haven skulle se ud. Kongehuset har også haft en stor indflydelse på hvilke grøntsager, der skulle stå hvor.

- De har været meget engageret. De har været meget glade for projektet, og de har været med til at kigge på tegninger og referencebilleder, og de har set materialeprøver. De har været meget engageret for projektet og er meget glad for det, siger Sophy Høy.