Dronningen kommer og åbner ny udstilling

Hendes majestæt åbner kunstudstilling.

Læs også Se højdepunkterne fra Dronningens besøg i Kolding på et minut

Søndag er der kongeligt besøg i Syd- og Sønderjylland.

Dronning Margrethe kommer til Vejen. Der åbner hun ny udstilling med billedhuggeren og maleren Niels Skovgaard på Vejen Kunstmuseum.

I anledningen af besøget vil hovedgaden i Vejen by være udsmykket med en flagallé, og leder af Vejen Kunstmuseum, Teresa Nielsen, siger til JydskeVestkysten, at interesserede borgere vil kunne få et glimt af dronningen blandt andet fra den nordlige side af Museumspassagen, når hun kommer kørende igennem hovedgaden.

Udstillingen åbner på kunstmuseet klokken 14.30. Den er åben for offentligheden fra klokken 19.

Også søndag ankommer kongeskibet Dannebrog til Fredericia. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Læs også Se hele Dronningens tale: - Det er en glæde at besøge byen