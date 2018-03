Dronningen og hendes to søstre åbner smykkeudstilling om magt

Dronningen Magrethe, prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie deltager ved åbningen af Koldinghus jubilæumsudstilling "Magtens Smykker".

Udstillingen "Magtens Smykker" fortæller magtens historie i 750 år gennem et bredt udvalg af smykker, ordner og medaljer udlånt af blandt andet det danske, det britiske og det svenske kongehus, samt smykkehuse, europæiske museer, virksomheder og private samlere.

- Vi er utroligt beærede over, at de tre royale søstre har givet tilsagn om at deltage ved åbningen af slottets 750-års jubilæumsudstilling "Magtens Smykker". Deres tilstedeværelse vil helt klar være med til at gøre dagen festlig, og også være med til at understrege de tætte historiske bånd, der er mellem Kongehuset og det gamle kongeslot Koldinghus, siger museets direktør Thomas Thulstrup.

Bryllupsdiademet lavet af Cartier i 1904. Skænket til dronning Ingrids mor i 1905. Dronning Ingrid, hendes døtre og prinsesse Benedikte og dronning Anne-Maries døtre har alle båret diademet til deres bryllup. Det er dronning Anne-Marie som ejer diademet i dag. Foto: Iben Kaufmann

Mange af udstillingens meget berømte genstande er smykker, som mange vil kunne genkende fra billeder fra store festligheder i kongehuset, hvor de er blevet båret af enten dronningen, prinsesse Benedikte eller dronning Anne-Marie.

- Et eksempel er det helt enestående Cartier-diadem, som dronning Ingrid bragte med sig til Danmark fra Sverige og som alle søstre bar til deres bryllup, siger Thomas Thulstrup.

Koldinghus jubilæumsudstilling "Magtens Smykker" åbner lørdag den 5. maj.