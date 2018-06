Se Video: Dronningen ringede med klokken

Med et royalt ring med klokken åbnede H.M. Dronningen søndag en udstilling om Niels Skovgaard på Vejen Kunstmuseum.

Flere hundrede lokale borgere var søndag mødt frem på Vejen Kunstmuseum for at få et blik af H.M. dronningen.

Dronning Margrethe er kendt for sin store interesse for kunst, og efter at hun lørdag åbnede en anden udstilling om Niels Skovgaard i Viborg, var turen i dag kommet til Vejen.

Udstillingen om billedhugger Niels Skovgaard er bl.a. blevet mulig gennem Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond.

Dronning Margrethe roste udstillingen på Vejen Kunstmuseum. Foto: Michael Nielsen, TV SYD.

