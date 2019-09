Blandt kolber og reagensglas: Dronningen var censor til fysikforsøg

Dronning Margrethe besøgte Duborg Skolen i Flensborg. Her fik hun mulighed for at se fysikforsøg og møde eleverne. Og eleverne glædede sig til at vise hende, hvordan det er at være dansk-tysk elev.

Dronningen var på besøg i går hos Duborg Skolen i Flensborg. Hendes majestæt fik set skolens nye naturvidenskabelige afdeling på skolen, hvor hun overværede fysikforsøg og mødte eleverne. Skolens elever havde set frem til dronningens besøg. - Jeg var utrolig spændt på hendes besøg, fordi jeg ser op til dronningen, og hun repræsenterer jo Danmark. Det betyder utroligt meget for mig, siger Azra Arifi, der til daglig er naturvidenskabelig elev på skolens fysik-linje. En anden elev indrømmer, at hun ikke tænker så meget på dronningen til daglig, men når hun er der, så er det selvfølgelig stort. - Man tænker ikke så meget over der i dagligdagen, men når dronningen så kommer på besøg, så er du virkelig spændt på, hvordan det er, hvad hun siger og gør. Det er overvældende, når sådan en stor personlighed kommer på besøg, siger Anne Reimer, der også læser på fysik-linjen. Dronningen vil møde den dansk-tyske kombination Besøget er særligt for eleverne. Udover at vise dronningen, hvad de lærer i fysik, kan de også vise hende, hvordan der er at være lige på grænsen. - Vores skole er speciel. Det er ikke ligesom andre danske eller tyske skoler. Det er jo en kombination af begge. Og derfor synes jeg, det er dejligt, hun kommer. Så hun kan få et indblik i den her kombination, siger Azra Arifi. Dronningen sluttede besøget ved Duborg Skolen i skolens centrale afdeling, hvor både fællesskolens yngre årgang og gymnasieeleverne var til stede.