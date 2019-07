Drop badebukserne og hold dig fra vandet i tordenvejr

Ifølge DMI er der de kommede dage risiko for både lyn og torden. Hvis uvejret kommer advarer livredderne om, at det kan være livsfarligt at bade.

Selvom der er udsigt til, at den sydlandske varme i de kommede dage bliver afløst af mere almindeligt dansk sommervejr, er der denne sommer rigtig mange gæster på badestrandene. Derfor advarer TrygFondens livreddere nu mod at være meget opmærksom, hvis der er tordenvejr i luften. Uvejr på vej DMI har tirsdag udsendt et varsel om kraftig regn og lokale skybrud i hele Syd- og Sønderjylland. - Det er ikke fordi lyn slår hyppigere ned i vand, men fordi badevandet indeholder salte og mineraler, der bliver strømførende, når lynet slår ned. - Et kraftigt lyn kan slå en person ihjel, selvom det slår ned i vandet 100 meter væk, fortæller Michael Iwersen fra TrygFondens Kystlivredning. Søg indenfor Kommer uvejret er det bedst at søge indenfor. Det kan være i en bil eller i en kahyt, hvis du er i en båd.

Hvis det ikke er en mulighed, så sæt dig på hug og krum dig sammen. Hold øje med flaget På de strande hvor TrygFonden har livreddere, er det også en god idé at holde øje med livreddertårnet. Hvis der kommer torden, skifter det rød-gule flag til et rødt et af slagsen. Det betyder, at det er farligt at bade. Gode råd i tordenvejr Badning frarådes. Der er ikke større risiko ved at være i vandet end på stranden, men bliver du slået bevidstløs af lynet, vil du drukne i vandet.

Undgå sejlads i både med master, da der er forholdsvis stor risiko for lynnedslag i masten.

Hold afstand til elektrisk ledende genstande som hegn og rørføringer.

Undgå unødig brug af mobiltelefoner, radio og kommunikationsradioer.

Undgå tårne, åbent terræn og strande. Søg i stedet indenfor og luk døre og vinduer.

Sæt ikke telt op ved master, skovbryn eller ved siden af enkeltstående træer. Der er relativt sikkert i tæt skov. Kilde: Respektforvand.dk