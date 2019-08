Kirke med opsigtsvækkende tilbud: Drop ind og bliv viet

Skulle det være noget med et hurtigt bryllup, i så fald kan man få et såkaldt drop in-bryllup, hvor parret bare skal møde op med vidner og en attest. Ni par har allerede henvendt sig.

Mød op og bliv gift.

Så enkelt er budskabet, når Skt. Nicolai Kirke i Kolding til kulturnatten fredag åbner op for muligheden for drop in-bryllupper. Tag din partner under armen, medbring en prøvelsesattest og sving forbi kirken. Kort tid efter er I viet.

Det er første gang, at kirken tilbyder denne mulighed. Og interessen for det nye tiltag i bykirken har været stor.

- Ni par har aktivt henvendt sig. Det er ret mange, hvis vi kigger på tallet for bryllupper over et helt år, fortæller Martin Rønkilde, der er sognepræst i Skt. Nicolai Kirke.

Privat og offentlig handling

Et bryllup er normalt en begivenhed, der er forbeholdt familie og venner, men til drop in-bryllupperne kan det ske, at fremmede kan overvære handlingen.

- Vielsen kommer til at foregå i kirkens kor, så det er privat. Der er stadig adgang for andre. Så det er en god blanding. Kirken er et offentligt sted, så vi kan ikke spærre helt af for bryllupperne på fredag.

Og selvom flere par skal stå foran præsten, så får fortæller Martin Rønkilde, at den enkelte ceremoni vil være noget specielt.

Martin Rønkilde. Foto: Sankt Nicolai Sogn

- Vi afholder vielseshandlingerne fire gange i løbet af de to timer. Der vil være en fælles indledning og en fælles afslutning, mens parrene får hver deres private ceremoni.

Behøver ikke være så stort

Normalt forbinder de fleste bryllupper med flere måneders planlægning, et enormt budget og skemalagt farvekoordinering. Sådan behøver det dog ikke at være.

Det er en halvstor ting at kaste sig ud i, men vi vil gerne vise, at der er andre måder at gifte sig på. Martin Rønkilde, sognepræst, Skt. Nicolai Kirke

- Det er en halvstor ting at kaste sig ud i, men vi vil gerne vise, at der er andre måder at gifte sig på. Det behøver ikke være bryllupper med mange inviterede, der koster meget. Der kan blot være få vidner, som overvære ceremonien.

Konceptet med de hurtige bryllupper kommer efter mange efterspørgsler.

- Idéen startede ad to veje. Der var stor efterspørgsel efter bryllupper, hvor det kun var parret alene. Det skal ikke være noget stort, men stadig i kirken, så det skiller sig ud fra rådhuset. Den anden vej handler om de store forventninger, der kan være til bryllupper i dag, siger Martin Rønkilde.

Årets tema til kulturnatten er "Flyt Dig" og med Skt. Nicolai Kirkens nye tiltag håber de, at lokale par kan flytte sig fra at være kærester til at være ægtefolk.

- Det er vores måde at bidrage til temaet, siger Martin Rønkilde.

Skulle man være interesseret i at blive viet på fredag, kræver det tre ting.

Man skal møde op i Skt. Nicolai Kirke på fredag mellem 18-20. Man skal have vidner til ceremonien - dog kan kirkens ansatte fungere som vidner, hvis man skulle mangle. Derudover skal man have en prøvelsesattest fra Familieretshuset.