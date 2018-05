Drop søndagsturen til hedebrand

Søndag morgen er der fortsat gang i slukningsarbejdet efter hedebranden. Politiet opfordrer borgerne til at blive væk.

Havde du planlagt en søndagstur forbi Randbøl Hede for at inspicere området efter den store hedebrand, der har hærget de sidste dage, så find et andet sted at tage hen. Politiet opfordrer søndag morgen nysgerrige borgere til at holde sig væk, da der stadig er gang i arbejdet.

En kombination af gløder og vind betyder, at det er særdeles svært at få slukket branden, der opstod fredag eftermiddag.

Politiet har flere gange opfordret borgerne til at holde sig væk, alligevel oplever beredskabet på heden, at nysgerrige borgere kører ind på heden for at kigge.

- Da brandene opstår spontant og spredt over hele området, har slukningskøretøjerne behov for hurtigt at kunne komme rundt. Det er derfor af afgørende betydning, at alle, der ikke har et legitimt ærinde, respekterer afspærringerne og holder sig udenfor området, så brand- og redningskøretøjerne kan få ro til at udføre deres arbejde, skrev Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse lørdag.

Som følge af redningsarbejdet på stedet er Bøgvadvej fortsat afspærret mellem Frederikhåbsvej og Almstokvej. Tidshorisont for åbning af vejen er pt. ukendt.

Slukningsarbejdet og indsatsen i området forventes at vare flere dage endnu.

