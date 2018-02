DSB: Togene kører over Fyn igen fra kl. 15

Efter to trælse og kaotiske dage for togrejsende over Fyn så melder DSB og Banedanmark torsdag formiddag, at sporet over Fyn er repareret og køreklar fra klokken 15.

Skinner og sporskifter er da reparerede efter en afsporing under en rangering tirsdag aften. - Vi forventer ikke, at flere tog forsinkes efter klokken 15, men bemærk, at enkelte forsinkede intercity- og lyntog kører til deres endedestinationer med forsinkelser på 15-20 minutter frem til klokken ca. 17, oplyser DSB. De første tog, som kører efter den normale plan, er: regionaltog fra Fredericia mod Odense klokken 14.30, Re 3842.

regionaltog fra Odense mod Fredericia klokken 14.41, Re 2753.



intercity-tog fra Esbjerg, som kører normalt mod København H/Østerport, IC 848, klokken 14.24 fra Esbjerg.

lyn-tog som kører normalt over Fyn mod Sjælland, ICL 51096 - fra Fredericia klokken 15.22.



Fra Øst er første Lyntog som kører normalt fra København H mod Fyn/Jylland, ICL 51053, klokken 13.52 fra København H.

InterCity 853 mod Esbjerg, kører normalt som første InterCity-tog mod Esbjerg, fra København H 13.30. Læs også Her er årsagen til togkaos Regionaltogene er frem til klokken ca. 15 erstattet af togbusser mellem Odense og Fredericia. IC- og lyntog mellem landsdelene bliver fortsat forsinkede frem til klokken ca. 15, da der kun er et enkelt spor at køre på mellem Odense og Holmstrup på Vestfyn.