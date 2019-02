Du har vel ikke set en kænguru?

Hvis ja, så ring 1-1-4.

Har du set en mindre kænguru, så ring til politiet på 1-1-4. Sådan en hoppede lørdag aften afsted fra sin indhegning på en privat ejendom omkring Øster Linnet i midten af Sønderjylland.

Vagtchef Henrik Sønderskov, Syd- og Sønderjyllands Politi, fortæller, at ejeren ringede til politiet ti minutter over midnat. Da havde den lille springer været væk siden otte-tiden, og han opgav nu selv at finde den.

Ikke første gang

Det er en såkaldt Wallaby, som er en betegnelse for nogle små og mellemstore kænguruer.

I 2018 stak en kænguru af fra sin bopæl i nærheden af Ansager. Den var savnet i et halvt døgn, før ejeren selv fandt den.

Vagtchefen opfordrer folk på Øster Linnet-kanten til at holde godt øje og ringe, hvis de ser springeren.