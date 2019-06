I tvivl? Du kan stadig nå det, tag kandidattesten

Onsdag skal krydset sættes. Er du stadig i tvivl eller har du behov for lige at få bekræftet dit valg, så har du stadig mulighed for at få hjælp til beslutningen ved at tage kandidattesten.

Der er under 24 timer til at valgstederne landet over åbner. Fire ugers valgkamp er ved at nå til vejs ende.

Og måske er du stadig i tvivl, forvirret eller fortvivlet over, hvem du skal give din stemme.

Har du endnu ikke besluttet dig for, hvem der skal have dit kryds, så kunne det måske være en idé at bruge et par minutter på at tage kandidattesten. En test, hvor du skal forholde dig til en række spørgsmål. På den måde kan du finde de kandidater og partier, som du er mest enig med.

I kandidattesten skal du vælge din kommune, så du bliver matchet med de kandidater, der stiller op i din storkreds. Testen tager udgangspunkt i de emner og temaer, som er vigtigst for netop dig, når du skal svinge blyanten bag gardinet på valgdagen. Valget af disse temaer betyder, at du får ekstra spørgsmål om netop de temaer, der er vigtigst for dig.

TV SYDs kandidattest kan hjælpe dig til at finde ud af, hvad netop kandidaterne i din storkreds står for, og hvilke områder de har særlig fokus på. Du kan se kandidaternes svar og sammenligne med dine egne og på den måde bliver du klogere på kandidaterne – både dem, som du kender fra lygtepælene og medierne, men også dem, der ikke er lige så eksponeret, men måske deler lige præcis dine holdninger.

Valgstederne åbner i morgen fra 8-20 og på dit valgkort kan du se, hvor du skal stemme.

Kandidattesten er udarbejdet i samarbejde mellem TV 2, TV 2 Regionerne, Megafon og Paqle.