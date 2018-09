Du skal huske regnfrakken lørdag

Byger, byger og flere byger og nogle endda med torden. Sådan ser syd- og sønderjydernes vejrkort ud lørdag.

Efter en fredag med voldsom regn i store dele af Syd- og Sønderjylland har de fleste måske fundet regnfrakken frem fra gemmerne.

Hvis ikke du har det, er det en god ide at tage et kig efter den. For lørdag er vejrguderne nemlig ikke klar til at sige farvel til de grå skyer og voldsomme regndråber.

Syd- og sønderjyderne går en våd dag i møde. Regndråberne vil falde stort set over hele Syd- og Sønderjylland det meste af dagen, mens der vil være en kraftig vind fra sydvest, og termometeret vil ligge omkring de 17 grader.

Hvis man ikke orker at finde regnjakken frem, fordi man ikke er så vild med at skulle ud i regnen, så er her endnu en grund til at blive inde. I løbet af dagen vil man flere steder i vores område kunne opleve tordenvejr, men ud på eftermiddagen vil bygerne gemme sig en stund for så igen at komme frem i nat i selskab med en hård vind fra syd- og sydvest.

