Dufte, udseende og smag: Ældre og udsattes mad får et pift

Dufte er vigtige for at vække appetitten, derfor har Vejle Kommune sendt en række medarbejder på et kursus, der skal komme ældre og udsatte til gode.

Det kan være svært at få maden til at glide ned hos ældre og udsatte borgere.

Derfor er 60 ansatte fra Vejle Kommune blevet sendt på kursus, hvor de er kommet under vingerne på Per Mandrup, der er landstræner for det danske kokkelandshold.

Fælles for kursisterne er, at de har deres daglige gang med brugerne af kommunens madtilbud. De skal lære at give maden et ekstra pift, så borgerne får lyst til mere og får det godt.

Martin Larsen er en af deltagerne på kurset. Til dagligt arbejder han som ernæringsassistent på Tinghøj i Egtved, hvor han arbejder med psykisk syge.

- Jeg handler ind og laver mad med beboerne og sørger for, at de får en struktureret hverdag, når det kommer til kosten. Det er for, at de får noget varieret mad, og at der kommer mere struktur på hele, fortæller han.

Dufte betyder meget

Det betyder meget, vores borgere kan godt lide at komme, når det dufter, og så tager de også gerne del i det. Martin Larsen, ernæringsassistent, Egtved

På kurset har Martin Larsen lært, hvordan kedeligt mad kan peppes op, og at der ikke skal meget til, får maden ligner noget, man kunne få på en restaurant. Det er specielt det at lege med maden og smagen, han vil tage med sig.

- Det betyder meget, vores borgere kan godt lide at komme, når det dufter, og så tager de også gerne del i det, når det larmer og dufter, siger han.

Martin Larsen tror også, at det betyder ekstra meget for folk på institution, at maden er i orden.

- Der har vi et ansvar, kommunen og jeg, for hvis de selv skulle stå for maden, så ville de prioritere anderledes. Det kan både være at de vælger chips og burger, men det kan også været noget misbrug, forklarer han.

Kedelig mad fra en plastikbakke kan med enkle midler blive mere appetitlig. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD