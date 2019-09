Dukke tester Rikkes forældreevne

De udviklingshæmmedes egen organisation vil give sine medlemmer en realistisk oplevelse af, hvilket ansvar der følger med, hvis de får børn.

Udviklingshæmmede er, som mange af os andre, glade for børn. Men det kan også være en opskrift på tårer og ulykke, hvis de bliver forældre.

- Mange af dem skal jo have støtte til at komme igennem dagen - selv uden børn, fortæller Jane Jensen, foreningskoordinator i ULF.

Derfor tilbyder ULF et treugers kursus på landets STU-skoler, hvor de udviklingshæmmede lærer om det at være forældre. Og ildprøven er 8 dage, hvor de har en dukke med hjem, der reagerer ligesom et rigtigt barn, der vil trøstes, snakkes med og sove.

Samtidig fortæller ULF også om, hvilke konsekvenser det kan få, hvis man får et barn og ikke er i stand til at passe det.

- Alle unge mennesker drømmer om at få et barn, og det gør lige så ondt at få et barn fjernet, hvis man har et udviklingshandicap, fortæller Jane Jensen.

Mandag havde ULF inviteret folketingets formand Henrik Dam Kristensen (S) til forbundets hovedkontor i Vejle.

Anledningen er ULFs ønske om at modtage permanent økonomisk støtte fra staten.