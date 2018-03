Dum spytklat

Ung mand anholdt for vold mod politiet i nattelivet.

En spytklat i ansigtet på en betjent kostede i nat en 22-årig mand fra Vojens-området en overnatning i politiets varetægt, og nu venter et retligt efterspil.

Politiet havde netop noteret den 22-årige mand for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, da spytklatten faldt.

Den 22-årige havde umotiveret skubbet en person så hårdt i brystkassen, at vedkommende faldt bagover.

Episoden skete i Nørregade i Haderslev omkring klokken 4.15 i nat.

Da politiet optog rapport, valgte den 22-årige at sende en spytklat i ansigtet på en betjent. Den 22-årige blev herefter anholdt og taget med på politistationen.

Her til morgen er den 22-årige blevet løsladt. Men det bliver ikke det sidste, han kommer til at høre til sagen. Han forlod nemlig stationen med en sigtelse for vold mod politiet efter straffelovens §119 stk. 1.