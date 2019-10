Forlig i Kolding: Dummebøder og skatteforhøjelser

Skatten stiger, og der skal findes store besparelser for at få "forretningen" Kolding til at køre næste år. Fredag blev der indgået budgetforlig i kommunen.

Kolding Kommune har brugt for mange penge i år - så mange, at kommunen skal betale ca. 33 millioner kroner i "dummebøde" til staten.

Det betyder, at kommunens politikere har været udfordret i forbindelse med næste års budget. Men fredag indgik et flertal et budgetforlig, der dels sætter skatten op med en halv procent, og dels betyder, at der skal findes besparelser på i alt 90 millioner kroner.

De 10 millioner er øremærket på en slankning af ledelsen i kommunen, mens de resterende 80 millioner skal udmøntes i udvalgene i uge 43.

Forliget giver ekstra penge til skoler, social- og handicapområdet - i alt 60 millioner. Og kassebeholdningen styrkes med 30 millioner, så risikoen for at blive sat under administration bliver elimineret.

Men da kommunen ikke får flere penge at gøre med, ja så skal disse penge findes andre steder i organisationen.

Bag forliget står Venstre, Radikale, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, mens SF og Enhedslisten har valgt at stå udenfor.