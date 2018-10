Venstres retsordfører: - Dybt betænkeligt med ny ekspropriation

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, går nu ind i sagen om ekspropriation af landmand Martin Lund Madsens jord ved Askov og inddrager transportministeren i sagen

Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen udtrykker nu sin forståelse for, at landmand Martin Lund Madsen mandag formiddag med sandbunker og bigballer spærrede Skovgårdsvej ved Vejen.

Venstre retsordfører Preben Bang Henriksen. Foto: Kjeld Navntoft, Ritzau Scanpix

Spærringen skete i landmandens utilfredshed med, at Vejen Kommune fortsætter en ekspropriationssag, selvom Højesteret har afgjort, at ekspropriationen af en del af hans jord til en ny vej var ugyldig.

Det virker dybt betænkeligt, hvis han skal trækkes igennem det samme system en gang til. Preben Bang Henriksen, retsordfører, (V)

- Jeg forstår godt den pågældende borger. At han tager sagen i egen hånd. Det kan han roligt gøre, for det er hans jord. Det virker dybt betænkeligt, hvis han skal trækkes igennem det samme system en gang til, siger Preben Bang Henriksen til Ritzau.

På et byrådsmøde for nyligt vedtog Vejen Kommune at forsøge at lovliggøre Skovgårdsvej - nu med hjemmel i vejloven. Derfor vil kommunen atter holde en åstedsforretning og gennemføre ekspropriation af arealet til Skovgårdsvej efter vejloven.

- Det er et skråplan, hvis det offentlige kan gå i gang med en sag nummer to om nøjagtig samme areal og emne efter at have tabt, siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, der dermed går lodret imod sin partifælle, Vejens borgmester Egon Fræhr.

Venstre-ordfører Preben Bang Henriksen har bedt transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) om en redegørelse om sagen.

- I første omgang vil jeg høre transportministerens udsagn om, hvorvidt det er juridisk muligt at køre en sag mere om samme emne og areal, siger ordføreren til Ritzau.