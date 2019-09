Dykker chokeret: Dykkerlygte forsvandt i et lag af slam og død

Berit Kloster Ipsen var vidne til en død havbund, da hun dykkede i Lillebælt tilbage i august. Nu skriver hun et opråb på Facebook for at gøre opmærksom på problemet.

Dødt. Alt var simpelthen dødt, da Berit Kloster Ipsen dykkede ved Lillebælt den 3. august 2019. Sammen med Dykkerklubben Aktiv sank Berit Kloster Ipsen ned til i Lillebælts golde dyb.

Det syn, der mødte hende, var hun dog ikke forberedt på. I et Facebook-opslag fra den 18. september på Facebook-gruppen Hjælp Lillebælt skrev Berit Kloster Ipsen:

- Det var mildest talt en chokerende oplevelse. Bunden var død. Den var som en svamp, hvor det boblede op af. Der var intet liv.

Da Berit nærmede sig bunden, undersøgte hun den nærmere. Bunden var ikke sig selv. Hverken da hun kiggede på den eller rørte ved den.

- Jeg rører bunden, og det er bare sådan noget sort støv, men selve bunden føltes som en slimet rådden svamp - meget ubehageligt. Vi lod også en lygte synke ned i bunden, og den forsvandt helt med snor og alt.. det er et tykt lag af slam, bare død....

Dykker er bekymret

Havets ringe tilstand er noget, der ligger Berit Kloster Ipsen meget på sinde. Faktisk så meget at hun bliver helt ked af det.

- Jeg har personligt aldrig oplevet noget lignende... og det fylder mig med tristhed. Jeg læser nu beretninger om, at det spreder sig overalt, og det er intet mindre end bekymrende, skriver Berit Kloster Ipsen i sit Facebook-opslag.

Forsker bakker op om frygten

Dykkerne ved Lillebælt er ikke de eneste, der er bekymret for havets tilstand i Lillebælt. Forsker ved Danmarks Tekniske Universitet, Mads Christoffersen, fortæller, at man kan konstatere den samme sorte bund fra undersøgelser.

- Vi har nogle undersøgelser specifikt fra Lillebælt, der viser, at der mangler fisk, ligesom mange siger, siger Mads Christoffersen, der forsker i Økosystembaseret Marin Forvaltning ved DTU.

Grunden til at fiskene flygter fra bæltet skal blandt andet findes ved de stigende havtemperaturer.

- Der kan være mange faktorer, nogle af de mest væsentlige er havtemperaturens stigen. Den er steget rimelig voldsomt i de danske farvande. Eksempelvis er en fisk som torsken meget tolerant over for havtemperaturens stigen. Men hvis temperaturen kommer over 16 grader, så er torsken altså væk, og vi kan i øjeblikket se, at temperaturen stiger voldsomt, siger Mads Christoffersen.

Forsker: Der er svært at gøre noget på lang sigt

Mads Christoffersen fortæller, at det kan være svært at gøre noget ved havtemperaturen på kort sigt. Hvis man vil gøre noget her og nu er der dog råd.

- Det kunne være at skabe nogle flere skjulesteder for fiskene eksempelvis med stenrev, så man kan få noget af ålegræsset tilbage, siger Mads Christoffersen.