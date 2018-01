Dyr lørdag for flere billister

74 billister blev lørdag blitzet for at køre for stærkt tre steder i Sydjylland.

Det blev en dyr køretur for billister omkring Skæbæk, Vejen og Grindsted lørdag, hvor politiet var på vejene med deres blitzvogne.

På Lunderskovvej i Vejen Kommune blev 44 billister blitzet, ved Skærbæk havde 10 billister for travlt, og på Tingvejen nord for Tofterup ved Grindsted får 20 billister en hilsen fra politiet for at køre for stærkt. En enkelt billist fik to klip i kørekortet, imens en anden fik et af slagsen.

Alle stederne var hastighedsgrænsen 80 km/t, og den højeste hastighed blev målt til 119 km/t ved Tofterup ved Grindsted.

ATK måling på Tingvejen nord for Tofterup, 20 blitzet heraf 2 klip højest hastighed 119 km/t tilladt hastighed 80 km. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 27, 2018

ATK på særlig målestrækning omkring Skærbæk, 10 bilister havde lidt for travlt så de får en hilsen i E-boks. Højeste hastighed målt var 107 i 80zone #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 27, 2018

Resultat af ATK måling på Lunderskovvej i Vejen Kommune (tilladt 80 km/t).

44 sager. 1 klip. Højeste hastighed målt: 113 km/t. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 27, 2018

