Dyr mobilsnak

En mand fra Flensborg fortryder nok, at han snakkede i mobiltelefon, mens han kørte bil.

Politiet standsede sent i eftermiddag en varebil på Løgumklostervej i Tinglev, for at skrive føreren for at tale i håndholdt mobiltelefon under kørslen. Men det var ikke det eneste, der var galt.

Varevognen var fyldt til bristepunktet med øl og vin. 300 rammer øl alene, og det vejer godt 3 ton, 3000 kilo, og varevognen er registreret til en maxlast på 1200 kilo, så føreren har kørt med langt mere end 100 procent overlæs.

Derudover er mængderne af øl og vin så store, at toldvæsenet overvejer at rejse sag for smugleri, og så bliver det for alvor dyrt for den snakkesalige chauffør.

De to personer i bilen bor i Flensborg, men de mange øl var på vej til København.