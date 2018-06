Musetest bekræfter pølseforgiftning

Statens Serum Institut testede mus for at være sikre på, hvad der gjorde 11 personer syge efter fællesspisning.

Der var med sikkerhed tale om pølseforgiftning, da 11 mænd blev indlagt efter en fællesspisning i Sønderborg fredag. Det viser forsøg på mus, som Statens Serum Institut har offentliggjort resultaterne af.

Forsøget blev foretaget kort ved at give mus en indsprøjtning med blod fra de indlagte patienter, og effekten var meget tydelig. Musene fik lammet deres vejrtrækningsmuskulatur, hvilket er et almindeligt symptom på forgiftningen.

Ost og hønsesalat undersøges

11 tidligere arbejdskammerater spiste fredag sammen i Sønderborg, og de blev alle indlagt med symptomer på botulisme, også kendt som pølseforgiftning.

De spiste rundstykker, ost, pålæg og syltetøj med mere ved brunchen, og ved en efterfølgende frokost fik de blandt andet hjemmelavet kaviarrand og hønsesalat.

Fødevarestyrelsen arbejder på at finde årsagen til forgiftningen. Styrelsen har meldt ud, at der kan gå et par dage, før man har fundet et svar.

Mus fik hvepsetalje

Derimod viser Statens Serum Instituts museforsøg altså, at der med sikkerhed var tale om botulisme.

Lammelser af vejrtrækningen viser sig ved, at musene får såkaldt ”hvepsetalje”. Det bekræfter, at botulisme-giftstoffet var i blodet i den prøve, der er taget, før patienten fik modgift.

To personer er fortsat indlagt på Sønderborg Sygehus, efter de fredag deltog i brunchen i Sønderborg. Det oplyser lægefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland, Bjarne Dahler-Eriksen, onsdag eftermiddag til TV SYD.

Læs også Pølseforgiftning: To er fortsat indlagt i Sønderborg