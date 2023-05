Sølvfisk kan være tegn på skade i dit hjem

Støder du kun på nogle få en gang i mellem, er der ingen grund til at bekæmpe dem med gift, mener Tine Sode, der er fagekspert hos Bolius.

- Sølvfisk lever, hvor der er fugt, så bliver det for tørt, kan de ikke overleve. Det gør, at det ikke er helt umuligt at få dem udryddet. Man skal ”bare” sørge for, at der er tørt, forklarer hun.

Optræder de små kræ i stort antal, kan de være et symptom på et andet problem i din bolig. Nemlig fugtproblemer.

Det kan for eksempel skyldes mangelfuld udluftning eller i værste tilfælde utætte rør, hvorfor det i stedet for at bekæmpe sølvfiskene med gift vil være bedre at bruge sin energi på at udbedre de utætte rør eller lufte hyppigere ud.