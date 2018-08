E. coli-bakterier fundet i vandet ved strande

Kolding Kommune fraråder badning ved to strande på grund af forurening.

Kolding Kommune fraråder badning ved Rebæk Strand og Stenderup Hage Strand. Der er fundet for mange E. coli-bakterier i vandet ud for de to strande, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

- Efter aftale med embedslægen fraråder vi folk at gå i vandet ved de to strande, lyder det fra Timm Jäger, der er miljøtekniker i Kolding Kommune, i pressemeddelelsen.

Efter fundet af bakterierne vil Kolding Kommune nu forsøge at finde årsagen til de forhøjede værdier. Det sker i samarbejde med forsyningsselskabet BlueKolding.

Der er allerede taget nye prøver af vandet. Senest onsdag får kommunen svar på, om værdierne fortsat er for høje. Indtil da frarådes badning ved de to strande. Det kan nemlig være en ubehagelig oplevelse at indtage den type bakterier.

- Hvis man kommer til at sluge vand med for mange E. coli-bakterier risikerer man dårlig mave samt hoved- og mavepine, lyder det fra Timm Jäger.