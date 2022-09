Verdensstjerne hev spillerne med på mandagsbytur – sandheden måtte frem

'Det var ikke pænt'

Men aftenen handlede ikke kun om den gode stemning med mad og vin.

For på et tidspunkt bad assistenttræneren de ansatte på baren om at slukke musik og forlade lokalet, for nu skulle der tales alvor, fortæller Emil Holten.

- Det var hårdt. Det var ikke sjovt for nogen og heller ikke for mig, for jeg sagde også nogle ting, siger han.