Efter 295 kilometers løb: Ekstreme Kristina igen tilbage i Danmark

Ekstremløberen Kristina Schou Madsen er igen hjemme på dansk jord efter at have løbet syv maratoner på syv kontinenter på syv dage.

Hjemme igen efter nok en af de hurtigste og mest atypiske jordomrejser.

På syv dage besøgte Kristina Schou Madsen fra Kolding alle syv kontinenter for at løbe et maraton på hvert af dem.

Det (løbet red.) er stadig lidt surrealistisk at tænke på. Kristina Schou Madsen, ekstremløber, Kolding

Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, så vi kan vist allerede nu godt afsløre, at Kristina gennemførte ekstremløbet.

Kristina er kun lige vendt hjem. Fredag satte hun igen benene på dansk jord, men hun siger, at de mange kilometer ikke kan mærkes særligt – det er noget andet, der tynger kroppen:

- Kroppen har det overraskende godt. Jeg er mest mærket af den champagne, jeg drak i går, griner Kristina, der fejrede præstationen lørdag med familie og venner.

13 kvinder og 23 mænd deltog i årets World Marathon Challenge. De skulle løbe 295,4 kilometer inden for 168 timer, vel at mærke at cirka 63 af timerne blev brugt ombord på fly videre til det næste kontinent.

- Det har været en meget overvældende oplevelse, fortæller Kristina til TV SYD:

- Det er stadig lidt surrealistisk at tænke på.

Slog rekord – men ikke som den eneste

Kristina tog afsted, fordi hun ville slå rekorden for den kvinde, der gennemsnitligt har løbet de syv maraton hurtigst. Hun skulle slå en tid på 3 timer 55 minutter og 11 sekunder. Og det gjorde hun – med 24 minutter og 19 sekunder.

- Jeg er overordnet set rigtig godt tilfreds, siger Kristina om sin præstation:

- Jeg har løbet hurtigere, end jeg turde håbe på.

Men trods pragtpræstationen er der én ting, der ærgrer Kristina – hun kom ikke øverst på podiet. Briten Susannah Gill løb nemlig de syv maraton 19 minutter og 2 sekunder hurtigere end Kristina.

- Jeg har lidt svært ved at blive slået af en anden løber og komme hjem med en andenplads, siger hun til TV SYD.

Netop det med at vil være den bedste, betyder nemlig noget for Kristina. Det presser hende til at yde sit bedste. Inden afrejse var hendes personlige rekord på et maratonløb 3 timer og 29 minutter. Den formåede hun under syv dages løbet at slå tre gange – den bedste tid værende 17 minutter bedre.

- Jeg bliver en bedre løber af konkurrence, mener Kristina.

Kristinas tidligere præstationer 2013: 2. pladsen i The Everest Marathon (verdens højeste maraton)

2015: Vinder af Volcano Marathon (verdens højeste ørkenmaraton)

2016: Vinder af Jungle Ultra Marathon (etapeløb i Amazonas), 230 kilometer

2017: 2. Pladsen i Half Marathon des Sables Fuerteventura, 120 kilometer

2017: Løber tværs over Alperne, 287 km fra Tyskland til Italien

2018: Verdensrekord – hurtigst på toppen af Kilimanjaro

2019: 2. plads i World Marathon Challenge (her løb Kristina sit hidtil hurtigste maraton på 3 timer 12 min) Se mere

Træning til næste løb – sæt i gang!

Nogle ville måske mene, at Kristina efter sådan en omgang fortjener en pause, men den har hun ikke tænkt sig at holde. Næste løbeprojekt er i sigte: Verdensmesterskaberne i trail. Kristina er for fjerde gang i træk blevet udtaget til det danske landshold i trail (løb i ujævnt terræn). Hun skal afsted til Portugal, hvor løbet afholdes, i juni sammen med resten af holdet. Indtil da træner hun alene, men der er et problem med terrænet i Danmark:

- Det er jo lidt svært at træne bjerge i Danmark, griner Kristina.

Derfor er det - foruden en masse kilometer i skoven – også planen at rejse til andre lande efter højderne.