Efter 40 år på festival: Jeg sneg mig til Tønder i 70’erne, fordi det ellers kun var for hippier

Første mand på festivalpladsen i Tønder, Søren Leerskov fra Toftlund, har været med lige fra begyndelsen i 1974.

Torsdag var Søren Leerskov første mand på festivalpladsen i Tønder. Men i år er ikke hans debut på den sønderjyske folkfestival, og de første år, han var her, stod han ikke forrest i køen for at komme ind: Det var der en helt bestemt årsag til.

- Jeg var lidt beklemt ved det. Min kone og jeg listede os herned og ville helst ikke kunne ses af nogen. Fordi vi mente, at de, der gik til festival, var lidt specielle, lidt hippieagtige, fortæller han til TV SYD.

Han og konen er troppet op på Tønder Festival lige siden den spæde start i 70’erne. Musikken lokkede dem i en grad som ingen anden dansk eller international festival.

- Jeg går aldrig til festival ellers. Tønder er den eneste festival, jeg har været til, og jeg har heller ikke tænkt mig at gå til andre, siger han.

Søren Leerskov er kommet på Tønder Festival lige siden, den begyndte i 70'erne. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Det blir bedre år for år

Hele atmosfæren tiltrækker Søren Leerskov. Han holder af at trisse rundt på pladsen og falde i snak med folk, han ikke kender. Han har for eksempel hjulpet nogle med at finde overnatning i byen.

- Jeg kan godt lide at sidde stille og roligt og få en kop kaffe og et stykke lagkage. Så falder jeg i snak med dem, jeg sidder ved, siger Søren Leerskov, der sætter pris på ro og ordentlighed.

- Ingen provokerer, ingen smider med glasset eller plastik. Der er ryddet op, og det er seriøse folk, der er her. Det passer mig rigtigt fint, at det er de midaldrende og ikke de helt unge og vilde, der kommer her, siger han.

Glæder sig til Hausgaard

Søren Leerskov synes, oplevelsen bliver bedre og bedre for hvert år.

- Hele opsætningen bliver forbedret år for år. Det var jo ved at lukke på et tidspunkt, og så kom der en ny meget dygtig ledelse, mener han.

Musikken har efter hans mening også ændret sig til det bedre hen over årene.

- Tidligere var det file-musik, så det har udviklet sig meget, og det er til det bedre. Og det giver et bredere publikum, kan jeg se, siger Søren Leerskov, der bor i Toftlund godt 30 km nord for festivalen.

Han er oprindeligt fra Nordjylland og har tilbragt de seneste 30 år i Sønderjylland. Hans store idol er hans "landsmand" Niels Hausgaard, som han altid glæder sig til at se. De to har fulgtes ad gennem det meste af festivalens historie.

- Hans humor kan jeg grine af, så ham skal jeg ned at høre hvert år, siger Søren Leerskov.