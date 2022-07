Efter 41 år kan Hans Krab Koed endelig få en af livets store drømme opfyldt

Lørdag den 3. juli klokken 17.00 blev han ordineret til præst i Vor Frue Kirke i København. Det er 41 år siden, han færdiggjorde præsteuddannelsen i 1981.

- Jeg ville gerne have været præst allerede den gang, men det kunne man ikke, når man var homoseksuel, som jeg er. Så det betyder utrolig meget, at det nu lykkes, fortæller han til TV SYD.



Opfordret til at holde det skjult

Hans Krab Koed vidste ikke, han var homoseksuel, da han gik i gang med uddannelsen i 1972.

Han var 28, da han fandt ud af det. På det tidspunkt havde han tre år tilbage af uddannelsen.

- Det var nogle rigtig svære år. Jeg forsøgte jo at fortrænge det, for jeg vidste godt, det var en rigtig dårlig idé, hvis jeg ville være præst, fortæller Hans Krab Kyed.

- På det tidspunkt blev homoseksualitet stadig betragtet som en sygdom fra officiel dansk side, og i kirken ønskede man ikke præster, der åbent bekendte sig som homoseksuelle, fortæller Hans Krab Kyed.

Derfor fik han det råd - blandt andet fra den daværende biskop i København - at han ikke skulle tale om sin seksuelle orientering.

Absurd at lade som om, jeg var single

I praksis var det dog umuligt. Han havde fået en kæreste - arkitekten Klavs Asbjørn Hansen - som han stadig danner par med.

- Jeg kom ind i Bøssernes Befrielsesfront i Århus. Det var en bevægelse, som gik ind for, at man ikke skulle gå og skjule det. Der var jo alle mulige former for dobbeltliv dengang – hvor man mødtes på hemmelige steder. Men når man så skal bo på en præstegård, kan man da ikke lade som om, man ikke har en mand, siger Hans Krab Kyed.

- Min man er arkitekt, og det er ham, der altid indretter vores boliger, så det ville være fuldstændigt absurd at lade som om, jeg var single.

Et liv som lærer

Den snart 72-årige Hans Krab Koed har i alle årene brugt sin teologiuddannelse til at undervise i kristendom - først på lærerseminariet i Ribe og senere på læreruddannelsen i Haderslev. Desuden har han arbejdet aktivt for, at seksualitet ikke bør spille en rolle for mulighederne på arbejdsmarkedet.