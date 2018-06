Efter brand på forsorgshjem: Nu står den på god mad og omsorg

Alle beboere fra forsorgshjemmet Overmarksgården er genhuset efter det i stod i flammer først på eftermiddagen.

Torsdag eftermiddag udbrød der brand i forsorgshjemmet Overmarksgården, der er et botilbud til hjemløse og socialt udsatte - ofte med misbrugsproblemer. Branden kom hurtigt under kontrol, men har begrænset adgangen til bygningens sydfløj.

Derfor måtte flere af de udsatte beboere genhuses.

- Vi har talt med hver enkelt beboer for at høre, hvad de ønskede. Og så har det jo været det muliges kunst. Nogle er genhuset her, andre på andre instutioner og nogle er hos bekendte, siger Gitte Fisker, der er institutionschef for Kolding kommunes misbrugsorganisation, til TV SYD.

- Beboerne har klaret situationen flot. Alle er selvfølgelig blevet tilbudt krisehjælp. Det gælder også personalet. Men lige nu skal vi bare have noget god mad og masser af omsorg, siger Gitte Fisker.

TrekantBrand modtog anmeldelsen om brand kort efter frokost. Da var personalet allerede i gang med at evakuere beboerne.

- Jeg har den største ros tilovers for beboere og medarbejdere. De klarede situationen godt og fulgte instrukserne. Det hele er gået efter bogen, siger Gitte Fisker.

Overmarksgården har fyrre døgnpladser og fire herbergspladser. I morgen taler medarbejderne med beboerne, og ser nærmere på genhusningssituationen.

Politiet har netop forladt institutionen. De har tidligere skrevet, at branden formentlig var påsat, men brandårsagen er endnu ikke kendt.