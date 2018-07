Efter dødsulykke: Ejer af hestevogne må selv sikkerhedsgodkende

Benny Thomsen fra Mandø Event: Der er ingen regler på området. Nu tager jeg selv affære.

Nu vil han ikke vente mere. For der kommer efter al sandsynlighed ikke noget klart svar på hans spørgsmål: Hvilke sikkerhedsregler skal jeg leve op til med hensyn til mine fire hestevogne?

- Der er ingen regler på området i Danmark, siger Benny Thomsen, ejer af Mandø Event.

Så nu har han taget sagen i egen hånd og bedt firmaet AutoConsult i Albertslund om at undersøge alt på sine hestevogne. AutoConsult samarbejder med Færdselsstyrelsen og har 20 års erfaring med at føre tilsyn med særlige køretøjer.

- Hestevogne er nærmest skrevet ud af færdselsloven, siger Preben Egelund, direktør for AutoConsult.

Dømt for simpel uagtsomhed

Krav til hestevogne baserer sig alene på færdselslovens § 67: ”Et køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre.” Netop dette blev Mandø Events ejer dømt for ikke at have overholdt, da en vognstang knak og væltede hestevognen på en tur. Det kostede en 4-årig spansk dreng livet, da han kom i klemme under hestevognen. Og senere kostede det altså ejeren af Mandø Event - ejeren af hestevognen - en dom for "simpel uagtsomhed"

Vi har spurgt alle mulige myndigheder, men ingen har kunnet eller villet give mig et svar. Benny Thomsen, Mandø Event

Efterfølgende har Benny Thomsen forbedret køretøjernes konstruktion så meget som muligt., Men han har følt, at han måtte gøre det i blinde.

- Vi har gjort det uden at vide, hvad der skal til for at leve op til. Vi har spurgt alle mulige myndigheder, men ingen har kunnet eller villet give mig et svar, siger Benny Thomsen.

Vi kan ikke få svar fra myndighederne på, hvad vi faktisk skal gøre, siger Benny Thomsen. Foto: Finn Grahndin

Tager nu selv affære

Så nu har han på egen foranledning bedt AutoConsult om at undersøge og certificere hans fire hestevogne. Det sker med en række målinger og især opbremsninger, hvor hestevognen under en særlig fart – trukket af en bil - og særlig vægt skal bremse hårdt op.

- Det er jo gamle landbrugsvogne, som har været brugt til at køre hø og halm efter en hest, men som er ombygget til at køre passagerer. Man har forbedret dem og sat bremser på, men bremserne giver en øget belastning på chassis-rammen, som det har været svært at tage hensyn til, siger Preben Egelund, AutoConsult.

Vognene er fine og sikre. Så sikre, at jeg gerne lod mine børn køre med. Preben Egelund, AutoConsult

Selvom transportminister Ole Birk Olesen, LA, afviser overfor folketingsmedlem Henning Hyllested, Enhedslisten, at indføre mere klare regler for hestevogne, så håber Benny Thomsen stadig på, at det vil ske.

Tyskerne har en ordning

- De har en ordning i Tyskland, hvor hestevogne kommer til syn en gang om året. Det burde vi også indføre, siger han.

Testen af de fire hestevogne afslørede ingen fejl. Men en bremse blev yderligere forbedret.

- Vognene er fine og sikre. Så sikre, at jeg gerne ville lade mine børn køre med, siger Preben Egelund.

Minister melder pas

Enhedslistens transportordfører MF Henning Hyllested har forsøgt, at få transportministeren overbevist om, at de ønskede sikkerhedsregler skal indføres. I et skriftligt spørsmål til ministeren refererer han til en artikel i DR.dk, hvor lederen af Vadehavscentret Klaus Melbye siger:

"Vi kan ikke længere leve med, at der tvivl om sikkerheden ved vores færden i Vadehavet. Vores gæster skal føle, at der er styr på sikkerheden, når de deltager i vores arrangementer."

Men ministeren svarer:

Jeg synes, at det er meget tragisk, at en ung dreng mistede livet sidste sommer under turistkørsel med en hestevogn i Vadehavet. Jeg er imidlertid ikke bekendt med, at der skulle være et stigende problem med ulykker i forbindelse med kaperkørsel. Jeg mener på den baggrund ikke, at derpå nuværende tidspunkt er behov for en nærmere regulering af kaperkørsler."

Her kan du læse folketingsmedlem Henning Hyllesteds spørgsmål til transportministeren og ministerens svar.

