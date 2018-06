Efter dødsulykke: Havarikommission undersøger nu overkørsel

Havari-rapport færdig om et års tid. Sikkerhedsforbedringer skal dog ikke afvente rapporten.

Havarikommissionen er ankommet til ulykkesstedet ved jernbaneoverskæringen, hvor to personer tirsdag mistede livet i en minibus, der blev ramt af toget. Jernbaneoverskæringen var allerede inden ulykken tirsdag på Banedanmarks liste over overkørsler, der skal nedlægges i 2018.

Tirsdag aften er havarikommissionen i færd med de indledende øvelser i at samle alle relevante data ind. Det kan være de fysiske omstændigheder, skader på køretøjerne, etc. kort sagt alle de fakta, der kan være relevante for den slags ulykker.

Hvis man finder noget, som der kan være en sikkerhedsmæssig forbedring i, så er det normalt noget, man sætter i gang med det samme. Bo Haaning, havariundersøger

Den endelige havarirapport foreligger sandsynligvis først om et års tid. Men det er ikke ensbetydende med, at sikkerheden ved jernbaneoverkørslen ikke forbedres, inden rapporten udkommer.

- Hvis man finder noget, som der kan være en sikkerhedsmæssig forbedring i, så er det normalt noget, man sætter i gang med det samme. Det skal ikke afvente den endelige rapport. Der er ofte et relativt stort afsnit i vores rapporter, som beskriver ”allerede iværksatte foranstaltninger”, siger Bo Haaning, havariundersøger, Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, til TV SYD.

