Efter forargelse i Give: Nye planer for gamle møbler

Møblerne på Give Sygehus kan nu blive givet væk som donationer, Sygehus Lillebælt arbejder på nye retningslinjer.

Der bliver måske møbleret om i retningslinjerne på Sygehus Lillebælt. I går var en del af inventaret på det gamle Give Sygehus på vej til storskrald, men det forargede flere borgere i og omkring Give - nu vil de i stedet have grønt lys til at donere møblerne.

Læs også Sygehusinventar for tusinder skal skrottes: Det er noget svineri

- Vi arbejder på, at vi i stedet kan donere nogle af de her møbler til for eksempel nogle velgørende organisationer. Vi skal bare finde ud af, hvordan vi gør det her inden for retningslinjerne, siger Cathrin Tromborg, kommunikationschef ved Sygehus Lillebælt, til TV SYD.

Hun understreger samtidig, at det meste inventar er blevet sendt videre til andre sygehuse, både komplet og som reservedele.

Hvornår de er klar med nye retningslinjer og donationer er hun ikke helt sikker på endnu.

- Vi kan se, at det her er faldet mange for brystet, så vi har rykket så hurtigt som muligt. Måske er vi klar til at melde noget ud i starten af næste uge, siger Cathrin Tromborg.

Læs også Sygehusmøbler skrottet: Jeg kan godt se, at det ser mærkeligt ud