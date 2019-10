Mere hjælp til kræftpatienter med senfølger

Poul-Erik Svendsen vil sammen med Sundhedsudvalget lave en handleplan, der skal sørge for at tilbyde den nødvendige hjælp til senfølger efter kræftbehandlinger. Foto: TV SYD

Én ud af tre kræftpatienter har behov for hjælp til problemer med sex- og samliv efter kræftbehandling. Et flertal derfra oplever, at de ikke får den nødvendige hjælp til det behov, der kan opstå efter operationer.

Behovet har de opdaget hos Sygehus Lillebælt. For et år siden åbnede en senfølgeklinik som en del af kræftafdelingen på Vejle Sygehus, og det er ikke det eneste sted i regionen, at Poul-Erik Svendsen, formand for Sundhedsudvalget, mener, at der skal være disse tilbud.

- Der er operationer, hvor man bagefter har brug for nogle at snakke med, og måske rent fysisk også få noget hjælp. Det skal være en del af den offentlige pakke, og det vi kan tilbyde, siger han.

Specialuddannet personale

Der er mange former for senfølger, men uanset hvilke senfølger en patient får, skal der være specialuddannet personale til at hjælpe, mener formanden.

- Det skal selvfølgelig være sådan, at man kan få hjælp efter et indgreb, der giver komplikationer eller psykiske problemer. Det skal vi have på programmet, så man kan få hjælp af professionelle, siger Poul-Erik Svendsen.

Han slår også fast, at det i regionen ikke har været godt nok indtil nu, når spørgsmålet om hjælp til senfølger bliver stillet. Der skal handles, mener han.

- Det er ikke rimeligt, at patienter ikke får den nødvendige hjælp eller information, så nu sørger vi i Sundhedsudvalget for, at der bliver lavet en handleplan, så der bliver ensartethed på området, siger formanden.

På Sygehus Lillebælt har de allerede uddannet en læge og en sygeplejerske til kliniske sexologer, som rådgiver i form af samtaler og opfølgende undersøgelser.