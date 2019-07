Efter morgenens indbrud og skudepisode: Fire mænd fængsles i fire uger

De fire mænd mistænkt for indbrud i en tøjbutik i Ribe er efter grundlovsforhør fængslet i fire uger.

De fire mænd, der mandag morgen blev anholdt efter en anmeldelse om indbrud i tøjbutikken MR i Ribe, er blevet fængslet i fire uger. To kærede ikke fængslingen, mens to tog forbehold for kære.

De fire anholdte mænd er mistænkt for at stå bag et indbrud hos MR i Ribe, hvor der er stjålet kontanter og mærkevaretøj for op mod 350.000 kroner. Alle fire mænd nægtede sig skyldige.

Sigtelsen lød på indbrud, vold mod politiet, for at have forvoldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed samt forsøg på legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Politiet fulgte efter anmeldelsen efter de fire mænd klokken 04.03 ud for Foldingbro. Jagten fortsatte på en 20 kilometer strækning. For at standse flugtbilen lavede politiet en afspærring ved Koldingvej tæt på Lunderskov.

Da personerne i bilen vendte om og forsøgte at stikke af, opstod der, ifølge politiet, en livstruende situation, der førte til, at en betjent trak sin tjenestepistol og skød mod chaufføren af flugtbilen.