Efter netcaféernes død vender de nu tilbage til Kolding

Tilbage i 00’erne fandtes der ikke en provinsby med respekt for sig selv, der ikke havde en netcafé. Mange af netcaférne er siden lukket, men nu rører de atter på sig – i hvert fald i Kolding.

I dag åbnede netcaféen Traingaming på Kolding banegård, og det er en netcafé, som især er henvendt gamere.

- E-sport er begyndt at komme rigtig meget frem, og da vi undersøgte idéen, fandt vi ud af, at i de store byer, der er det rigtig populært. Der ringer man en uges tid inden, for at bestille tid for at komme ned for at spille, siger Jeppe Lundby, der har været med til at åbne stedet.

Derfor åbnede han sammen med sin storebror og mor caféen. Idéen fik de, da de så ti brugte gamer-computere til salg. Computerne nåede de ikke at købe, men idéen havde sat sig så meget fast, at de måtte åbne en netcafé.

- Vi gik i gang med at undersøge, hvor alle netcaférne var blevet af, og vi fandt ud af, at de fleste af dem var lukket. Men nu er flere af dem begyndt at dukke op igen som e-sportscentre, fortæller Rasmus Lundby, der er Jeppes storebror.

De brødre, Jeppe og Rasmus Lundby, og deres mor Karin Thomsen. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Følelsen af at være Astralis

Selvom der ikke er nær det samme antal netcafé som tidligere, så er brødrene ikke spor nervøse over at åben en netcafé i år 2019. De føler sig ret sikre på, at unge mennesker vil besøge deres café i stedet for at sidde derhjemme og spille computer.

- Når man sidder derhjemme og ser Counter Strike i fjernsynet, så sidder de sammen, og det ser rigtig hyggeligt ud. Og det har vi så prøvet at genskabe hernede, så man kan sidde sammen som et hold, og gøre det lidt mere professionelt, siger Jeppe Lundby.

Ud over det sociale skal være med til at tiltrække gæsterne, så skulle udstyret også være klar til at køre alle spil.

- Det er uden tvivl vores sindssyge udstyr. Vi har nogle vanvittige gamer-computere, som er nøje udvalgt, så det er 100 procent i orden, siger Rasmus Lundby.

Med i foretagendet er også brødrenes mor, Karin Thomsen, der blandt andet skal stå for bogføring, men hun skal også have vagter i selve caféen.

Det har taget måneder at udvælge udstyret. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD