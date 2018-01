Efter nytårsangreb kræver brandfolk nu politisk handling

Brandfolk blev nytårsaften udsat for angreb og beskydning med fyrværkeri mindst tyve gange. Tidligere har brandfolk også været udsat for stenkastende unge. Nu skal det stoppes. Blandt andet ved at uddanne unge ambassadører.

Op mod tyve gange blev brandfolk nytårsaften udsat for angreb og beskydning med fyrværkeri.

Tidligere har brandfolk også været udsat for unge, som kastede sten mod dem under redningsaktioner.

- Det er helt uacceptabelt, det der skete nytårsaften. Normalt kan vi komme ind i alle områder, og bliver mødt med åbne arme, siger formand for Danske Beredskaber og beredskabsdirektør ved Brand og Redning Sønderjylland Jarl Vagn Hansen til TV SYD.

For at få stoppet den udvikling har Beredskabsforbundet, Falck og Danske Beredskaber i dag lørdag i et åbent brev opfordret en række ministre og folketinget til at få den udvikling stoppet.

- Det er en alvorlig situation. Både fordi de udsætter vores brandfolk for fare, og fordi det også potentielt forsinker brand- og redningsindsatser, da et område måske forinden vores indsats skal sikres af politiet, skriver de i brevet.

En af måderne er at sikre penge til at knytte unge fra socialt belastede områder til beredskabet. Allerede i dag er der gode erfaringer med uddannelserne - blandt andet i Kolding og Vejle - med at uddanne brandkadetter, som er beredskabets ambassadører i belastede områder.

Jarl Vagn Hansen er som formand for Danske Beredskaber medunderskriver af brevet til politikerne. Han ser meget gerne, der bliver gjort noget nu:

- Vi har haft det her brandkadet-projekt i et par år, og det viser sig at have gode resultater. Det vil vi meget gerne fortsætte med, men mangler nu pengene til at bringe det videre.

Politikerne opfordres i brevet til at sikre penge til projektet, da den nuværende finansiering fra fonde er ophørt.