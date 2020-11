Efter otte timer er landevej ryddet for døde mink

- Først omkring Ølgod blev lastbilens 33-årige chauffør klar over, at han havde tabt en stor del af sin last. Vores folk og mandskab fra Sydvestjysk Brandvæsen har arbejdet med at fjerne de mange tabte døde mink, oplyser vagtchef Henrik Sønderskov, Syd- og Sønderjyllands Politi, onsdag morgen.

Langs ruten gik lokale beboere også i gang med at fjerne døde mink fra kørebanen.

Når det bliver lyst, skal politiet igen køre strækningen igennem for at se, om der skulle ligge døde dyr, der er blevet overset i nattens mulm og mørke.

- Vi har haft en bilinspektør ude for at undersøge lastbilen for tekniske fejl, så vi kan fastslå, hvad der er gået galt under transporten af de døde mink, siger vagtchef Henrik Sønderskov, Syd- og Sønderjyllands Politi.



Onsdag morgen fastslår politiet, at der er fundet en fejl på lastbilen, som er årsag til, at de aflivede mink faldt af læsset.

Det er ikke første gang, at aflivede mink på vej til destruktion ender på asfalten.

Lørdag aften tabte en lastbil døde mink på motorvej E45. De døde mink lå spredt over en næsten 50 kilometer lang strækning fra Haverslev til Randers. Denne lastbils chauffør er sigtet for ikke at have sikret læsset ordentligt.