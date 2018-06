Efter stenkast: To unge mænd sigtet for drabsforsøg

To unge mænd fra Nordtyskland er sigtet for drabsforsøg, efter de har erkendt at stå bag talrige stenkast fra broer.

To mænd på henholdsvis 18 og 19 år blev torsdag aften anholdt og mistænkt for i alt 19 stenkast.

Lørdag oplyser Flensborg Avis så, at de to mænd nu er sigtet for drabsforsøg, efter de begge har erkendt at stå bag adskillige stenkast fra motorvejsbroer ved Flensborg.

Den 8. maj blev en dansk kvinde fra Flensborg alvorligt kvæstet, da en sten røg gennem forruden, ramte kvinden og fløj ud af bagruden.

Det var i forbindelse med efterforskningen af den hændelse, at politiet kom på sporet af de to unge mænd, der nu er sigtet for drabsforsøg.

Mændene, der kommer fra Nordtyskland, er ikke tidligere kendt af politiet.

Rækken af stenkast startede i begyndelsen af februar i år.

