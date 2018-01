Efter succesår:Travmand får hæder

Hesten Candy La Marc vandt sidste år overraskende flere store travløb. Nu har hendes ejer fået pris som Årets Amatørtræner.

I en stald i Jerlev ved Vejle står hoppen Candy la Marc. Hun har det seneste år løbet næsten to millioner kroner hjem ved svenske travløb. Og nu har hendes flotte resultater også kastet en pris af sig til hendes ejer og træner, Lars Marcussen.

Lars Marcussen har opdrættet travheste i adskillige år, og mange af dem har klaret sig flot, men hoppen Candy La Marc er noget særligt. Så særlig, at Lars Marcussen lørdag aften modtog prisen som Årets Amatørtræner ved Hestesportens Galla i Aarhus.

- Det er fantastisk. Meget fantastisk, endda. Det havde vi slet ikke regnet med, fortæller en glad Lars Marcussen dagen derpå.

Det er ham, der er registreret som Candy la Marcs træner, og derfor ham, der har fået prisen. Men der er mange flere, der har del i den succes, hesten har haft.

- Det er en kæmpe cadeau. Ikke bare til mig som træner, men også til min kone, Charlotte, som sørger for at Candy bliver passet og har det godt, og til alle dem, der hjælper os med hestene. Det er en holdindsats, siger han.

Skulle have været solgt

Egentlig havde Candy la Marcs ejere, Charlotte Almbjerg og Lars Marcussen, for to år siden håbet, at de kunne sælge hende. Hun blev sat på en svensk hesteauktion med en mindstepris på 100.000 svenske kroner. Men ingen ville byde dén pris, så hun kom med hjem i stalden igen.

Det skulle vise sig at være en god forretning. Sidste år løb hun nemlig næsten to millioner kroner hjem i præmiepenge, da hun vandt både det præstigefyldte svenske løb, Svensk Oaks, og et andet svensk travløb for 3-årige hopper, Breeders Crown.

- Det er helt vildt, hvor godt hun har klaret sig, siger en stolt Lars Marcussen til TV SYD.